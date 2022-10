ஆர்என் ரவி ஆளுநராக செயல்படுவது அவருக்கும் நல்லது.. அவரை நியமித்த அரசுக்கும் நல்லது.. திருநாவுக்கரசர்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆளுநர் போல் செயல்படுவது அவருக்கும், அவரை நியமித்துள்ள அரசுக்கும் நல்லது என்று காங்கிரஸ் எம்பி திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக ஆட்சி செய்யாத மாநிலங்களில் ஆளுநர் மூலம் ஆட்சி செய்ய முயற்சிப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இதற்கேற்ப மேற்கு வங்கம், கேரளா, தெலங்கானா, டெல்லி, பஞ்சாப் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஆளுநர் - ஆளுங்கட்சி இடையே மோதல் நிலவி வருகிறது.

இதேபோல் தமிழ்நாட்டில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி - தமிழக அரசு இடையிலான மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் சனாதனம், இந்து மதம், திராவிடம், திருவள்ளுவர், திருக்குறள் உள்ளிட்டவை பற்றி சர்ச்சையான கருத்துக்களை பேசி வருகிறார்.

English summary

Congress MP Thirunavukarasar said that if Governor RN Ravi worked like a Governor means it is good for him and the government that has appointed him.