"எச்சரிக்கிறேன்.. அருகதை இல்லை.." சசிகலா சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை.. பொங்கி எழுந்த ஜெ.தீபா! பரபர ஆடியோ

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: ஜெ. தீபா மீதும் அவரது தாயார் மீதும் சசிகலா சில அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்தியிருந்தார். இதற்கு விளக்கமளித்துள்ள ஜெ. தீபா, சசிகலாவை மிகக் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை நடத்தி தமிழக அரசிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார். கடந்த முறை சட்டசபை கூடும்போது, இந்த அறிக்கை சட்டசபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதில் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாகப் பல முக்கிய தகவல்கள் இடம் பெற்றிருந்தது. குறிப்பாக விசாரணையின் போது பெங்களூர் சிறையில் இருந்த சசிகலா அங்கிருந்தபடி எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த வாக்குமூலம் குறித்த தகவல்களும் இருந்தது.

அரசியலே எனக்கு பிடிக்கவில்லை.. தமிழகத்தில் இனி அதிமுகவே இருக்காது.. போயஸ் கார்டனில் ஜெ தீபா பேட்டி

English summary

J Deepa on her new audio says Sasikala might have connection in Jayalalithaa death: Sasikala new allegations against J Deepa's mother.