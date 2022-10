அத்தைக்கு எதிராக சதி செய்ய எனது தாய் கருணாநிதியை நேரில் சந்தித்தாரா? .. ஜெ தீபா பரபரப்பு தகவல்

Chennai

சென்னை: என் தாய் விஜயலட்சுமி, முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியை சந்தித்து எனது அத்தைக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக சசிகலா தெரிவித்துள்ளார். உண்மையில் என் தாய் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியை நேரில் சந்தித்ததே இல்லை என ஜெ தீபா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு சட்டசபை வெளியானது. இது குறித்து அரசியல்வாதிகள் பல்வேறு கருத்துகளை கூறி வருகிறார்கள். இதில் ஆணையத்தின் கருத்துகளுக்கு பிறகு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பது சசிகலா கொடுத்த வாக்குமூலம்தான்.

இந்த வாக்குமூலத்தில் ஜெயலலிதாவை தனக்கு எப்படி தெரியும் என்பது முதல் அவர் இறந்த பிறகு நடந்தது வரை தேதியுடன் விளக்கியுள்ளார். இந்த வாக்குமூலத்தில் ஜெ தீபாவை ஜெயலலிதாவுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

என்னை அத்தை வெறுத்தாரா?.. எங்களை அவருடன் நெருங்கவிடாததே சசிகலா கோஷ்டிதான் .. ஜெ தீபா பரபரப்பு

