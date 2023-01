நன்றி மறந்த அன்புமணி.. அதிமுக இல்லையென்றால் பாமக இல்லை! சீண்டினால் அவ்ளோதான் - எச்சரித்த ஜெயக்குமார்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக நான்காக உடைந்து இருப்பதாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்து இருந்த நிலையில், அதிமுக இல்லை என்றால் பாமக என்ற கட்சியே வெளியே தெரிந்திருக்காது என்றும், அதிமுகவை வீணாக சீண்டினால் அதற்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

புதுச்சேரி அருகே நேற்று பாமக சார்பில் புத்தாண்டு சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்துகொண்டு பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், அதிமுகவை கடுமையாக விமர்சித்தார்.

"சில கட்சிகள் தமிழ்நாட்டில் விளம்பர அரசியலையே செய்து வருகின்றனர். செய்தியை பார்த்தே ஒரு கட்சி என்ன செய்கிறது என்பதை தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஒருவர் வாட்சை காட்டுகிறார். மற்றொருவர் அடுக்குமொழியில் பேசுகிறார்.

English summary

While PMK leader Anbumani Ramadoss has criticized that AIADMK is divided into four factions. Former minister Jayakumar he has said that if AIADMK did not exist, the party called PMK would not be known.