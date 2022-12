திமுக கூட்டணியில் 3 கட்சிகள் அப்செட்.. “சிதறப்போகுது”.. கொளுத்திப் போட்ட ஈபிஎஸ் டீம் மாஜி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள விசிக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளும் அதிருப்தியில் இருக்கின்றன என கொளுத்திப் போட்டிருக்கிறார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

திமுக, அதிமுக, பாஜக என அனைத்துக் கட்சிகளும், 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கு தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. கடந்த சில நாட்களாக கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுகளும் அரசியல் அரங்கில் உலவி வருகின்றன.

யார் வலிமையான கூட்டணியை அமைப்பது என்பதில் திமுக - அதிமுக இடையே போட்டி தொடங்கியுள்ளது. தற்போதைய கூட்டணியில் இருந்து சில கட்சிகள் விலகக்கூடும் என்றும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தான், எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரும், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருமான ஜெயக்குமார், திமுக கூட்டணி சிதறப் போகிறது எனக் கூறியுள்ளார்.

கோவை செல்வராஜ் விலகல் ஏன்? ஓபிஎஸ் அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையை ஏற்காதது ஏன்?

English summary

The rivalry between DMK and AIADMK has begun on who will form a strong coalition. Former AIADMK minister Jayakumar has said that VCK, CPI and CPIM parties are dissatisfied in the DMK alliance.