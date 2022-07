ரெயின் ரெயின் கோ அவே! மோடி மோடி கம் கம்! எல்கேஜி ரைம்ஸ் மாதிரி பாடிய ஜெயக்குமார்.. திமுக மீது சாடல்

Chennai

சென்னை: சென்னையில் அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தை முடித்துக் கொண்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆங்கில ரைம்ஸை பாடினார்.

தமிழகத்தில் திமுக அரசின் மின் கட்டண உயர்வு மற்றும் சொத்து வரி உயர்வை கண்டித்து அதிமுக கடந்த 3 தினங்களாக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வந்தது. அந்த வகையில் இன்றைய தினமும் சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் சென்னை ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

அதாவது rain rain go away, come again another day ஆகும். அது போல் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் பிரதமர் மோடி மக்கள் நல தி்ட்டங்களை செயல்படுத்த தமிழகம் வந்தால் modi modi go go...என சொன்னார்கள். திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் modi modi come come என சொல்கிறார்கள். இதுதான் திமுகவின் தற்போதைய ரைம்ஸாக இருக்கிறது என ஜெயக்குமார் விமர்சித்தார்.

