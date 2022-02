அப்பாவை வீடு புகுந்து பலவந்தமாக இழுத்து சென்றனர்..ஜனநாயக படுகொலை.. ஜெயக்குமார் மகன் ஜெயவர்தன் ஆவேசம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தனது தந்தையை வீடு புகுந்து போலீசார் பலவந்தமாக இழுத்துச் சென்றதாகவும் கைது பற்றி எந்த விவரத்தையும் போலீசார் முன்கூட்டியே தெரிவிக்கவில்லை என ஜெயக்குமாரின் மகனும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெயவர்த்தன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலின் போது சென்னை ராயபுரத்தில் நடைபெற்ற வாக்குப் பதிவில் திமுகவினர் கள்ள ஓட்டு போட முயன்றதாக புகார் எழுந்தது.

அப்போது அங்கு இருந்த அதிமுகவினர் திமுக தொண்டரை கடுமையாக தாக்கிய நிலையில் அங்கிருந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அந்தத் தொண்டரின் சட்டையைக் கழற்றச் சொல்லி அரை நிர்வாணம் ஆக்கியது கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது.

ஜெயக்குமார் கைது.. போராட்டத்தில் குதித்த அதிமுகவினர்..ட்விட்டரில் ட்ரெண்டாகும் #WeStandWithJayakumar

English summary

Jayakumar, Jayakumar's son and a former Member of Parliament, has alleged that his father was forcibly dragged into the house by the police and that the police did not provide any details about his arrest in advance.