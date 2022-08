‘8 நம்பர் ஃபார்ச்சுனர்’சனி பகவான் ஆதிக்கம்! வெற்றி பாதையில் சீமான்! அடித்து சொல்லும் ’ஜெ’வின் நிழல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் புதிய ரக சொகுசு கார் வாங்கியது சமூக வலைதளங்களில் விவாதமாக இருந்திருக்கும் நிலையில் எட்டாம் நம்பர் எண், காரின் கருப்பு நிறம் சனி பகவானின் ஆதிக்கம் எனவும் சீமான், இனி வெற்றி பாதையில் பயணிப்பார் என ஜெயலலிதாவின் உதவியாளராக இருந்த பூங்குன்றன் பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளார்.

இயக்குனரும், நடிகரும், நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளருமான சீமானுக்கு வாங்கப்பட்டுள்ள புதிய ரக சொகுசு காருக்கு திருப்போரூரில் உள்ள கந்தசாமி ஆலயத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது.

இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. இந்நிலையில் சீமான் இனி வெற்றி பாதையில் பயணிப்பார் என ஜெயலலிதாவின் உதவியாளராக இருந்த பூங்குன்றன் பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Nam Tamilar Party coordinator Seeman bought a new luxury car while there has been a debate on social media, Phungkunran, who was Jayalalithaa's aide, has posted on Facebook that the number eight and the black color of the car is the predominance of Lord Saturn.