சிசிடிவி அகற்றம் ஏன்? ஜெ. பாதுகாவலர் வீரபெருமாள் வாக்குமூலம்.. அப்பல்லோ பணியாளர் மூலம் கிடைத்த விடை!

சென்னை : ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெற்று வந்த அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் 27 சிசிடிவி கேமிராக்கள் செயல்படாமல் இருந்தது பெரும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில், அதுகுறித்த கேள்விக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையில் விடை கிடைத்துள்ளது.

ஜெயலலிதாவின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாக நீண்ட காலம் பணியாற்றிய வீரபெருமாள், அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகி ஆகியோர் இதுகுறித்து ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர்.

அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் 27 சிசிடிவி கேமிராக்கள் அணைக்கப்பட்டது. யார் உத்தரவின்படி அணைக்கப்பட்டது எனத் தெரியாது என ஜெயலலிதாவின் பாதுகாவலராக இருந்த வீரபெருமாள் கூறியுள்ளார்.

மேலும், ஜெயலலிதாவை ஸ்கேனுக்கு அழைத்து செல்லும்போது மட்டும் சிசிடிவி கேமிராக்கள் அணைத்து வைக்கப்படும் என அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகி சுப்பையா விஸ்வநாதன் வாக்குமூலம் அளித்ததாக ஆறுமுகசாமி ஆணையம் பதிவு செய்துள்ளது.

மூளைச்சாவு அடைந்த ஜெயலலிதா.. இறப்பை மறைத்து அறிவிப்பை தாமதப்படுத்த தந்திர நடவடிக்கை.. பகீர் அறிக்கை

While 27 CCTV cameras were not working at the Apollo Hospital where Jayalalithaa was being treated, which caused great controversy, Veeraperumal, who served as Jayalalitha's security officer for a long time, and Apollo Hospital administrator subbaiah Viswanathan have given a statement to Arumugasamy Commission.