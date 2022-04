இளையராஜா பேச்சை எளிதில் கடந்து விட முடியாது... தமிழ் மண் தோலுரித்து தொங்கவிடும் - ஜோதிமணி எம்.பி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆர்.எஸ்.எஸ் - பாஜக பாசிச சித்தாந்தை யார் கையில் எடுத்தாலும் அவர்களை, இரக்கமற்று தோலுரித்து தொங்கவிடும் வழக்கமுடையது. இளையராஜாவுக்கும் அதுதான் நேர்ந்துள்ளது என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி ஜோதிமணி கூறியுள்ளார்.

அம்பேத்கரும் மோடியும் இந்தியா குறித்து பெரிய கனவு கண்டவர்கள்" என்று பிரதமர் மோடியைப் புகழ்ந்து எழுதியுள்ளார் இளையராஜா. அவரது கருத்துக்கு இணையதளங்களில் எதிர்கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இளையராஜாவிற்கு ஆதரவாக பாஜக தலைவர்கள் கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

பாஜக தேசியத்தலைவர் ஜே.பி.நட்டா நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை: தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவானவர்கள், இளையராஜா மீது எதிரான கருத்துகளைக் கூறி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். தங்களுக்கு ஆதரவாகப் பேசவில்லை என்பதற்காக இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவை அவமதிப்பது ஒரு சரியான அணுகுமுறை கிடையாது. இதற்கு கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று ஜே.பி நட்டா கூறியுள்ளார்.

ஓஹோ.. இளையராஜாவுக்கு 'குறி' வைத்த பாஜக.. இதுதான் காரணமாம்.. அப்ப திமுகவுக்கு சிக்கல் ஆச்சே..!

English summary

RSS - The BJP has a habit of ruthlessly skinning anyone who adopts the fascist ideology. Congress MP Jyoti Mani has said that the same thing has happened to Ilayaraja.