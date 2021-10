Exclusive சசிகலா அதிமுகவுக்குள் வரலாம்.. ஆனால் வந்தா ராஜாவாதான் வருவேனு சொல்ல கூடாது- கேசி பழனிசாமி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சசிகலா அதிமுகவுக்குள் வரலாம். ஆனால் தலைமை பதவியில்தான் வருவேன் என அவர் சொல்லக் கூடாது என அதிமுக முன்னாள் எம்பி கேசி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறைக்கு சென்ற சசிகலா விடுதலையாகி வந்தவுடன் அதிமுக அரசின் வெற்றிக்காக தான் அரசியலிலிருந்து ஒதுங்குவதாக அறிவித்தார். ஆனால் அதிமுக தோல்வி அடைந்தது. இதையடுத்து எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா காலத்தில் இருந்த அதிமுகவை கொண்டு வர தான் தலைமையேற்பேன் என தொண்டர்களிடம் சசிகலா தெரிவித்து வருகிறார்.

அதிமுக பொன் விழா கொண்டாட்டத்திற்கு முந்தைய நாள் எம்ஜிஆர் நினைவில்லம் சென்ற அவர் நீர் அடித்து நீர் விலகாது. அனைவரும் ஒன்றுபட்டு மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைய பாடுபடுவோம் என்றார்

Exclusive: ஓபிஎஸ் கிட்ட ஆரம்பம் நல்லா இருக்கு.. ஃபினிஷிங் சரியில்லையே.. கே சி பழனிச்சாமி கலகல

English summary

EX MP K.C.Palanisamy says that Sasikala may come to AIADMK, but she should not want to take lead.