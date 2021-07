கலைஞர் வாட்டர் பாட்டில்... மக்களை தேடி வரப்போகுது.. ஸ்டாலின் அரசு புதிய பிளான்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டம் அம்மா குடிநீர் திட்டம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த திட்டம் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் படிப்படியாக முடங்கிப்போன நிலையில், கலைஞர் குடிநீர் திட்டம் என்ற பெயரில் மீண்டும் அதை கொண்டுவர தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அதிமுக அரசு கடந்த 2013ம் ஆண்டு கொண்டுவந்த திட்டம் அம்மா குடிநீர்.

இதற்காக, கும்மிடிப்பூண்டியில், 2.47 ஏக்கரில், 10.5 கோடி ரூபாயில், குடிநீர் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்கப்பட்டது.பேருந்து நிலையங்களில் 10 ரூபாய்க்கு, 1 லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் பேருந்து நிலையங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

2016 இலேயே கருணாநிதி சொன்னாரு.. ஆனால் முடியலை.. இப்ப ரொம்ப மகிழ்வாக இருக்கு.. ஸ்டாலின் ஹேப்பி

English summary

The Amma Drinking Water Project, a scheme introduced during the last AIADMK regime, was well received. The project has been paralyzed since the demise of former chief minister Jayalalithaa, and the Tamil Nadu State Transport Corporation plans to bring it back under the name kalaignar drinking Water Project.