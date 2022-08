கள்ளக்குறிச்சி வன்முறை: "ஜாதி பார்த்து கைது செய்வதை எதிர்த்து போராட்டம்!" திருமாவளவன் பரபர அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட தனியார் பள்ளி மாணவி மர்மமரணம் தொடர்பாக ஏற்பட்ட வன்முறையில் ஜாதி பெயரால் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இதனை கண்டித்து தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கனியாமூர் தனியார் மேல்நிலைப்பள்ளியில் கடந்த மாதம் 12ம் தேதி பிளஸ் 2 மாணவி இறந்தார். மாணவியின் சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டினர். மேலும் பள்ளி நிர்வாகம் சரியாக பதில் அளிக்கவில்லை எனக்கூறி தொடர்ந்து போராட்டம் நடந்தது.

கடந்த மாதம் 17 ம் தேதி போராட்டம் வன்முறையானது. பள்ளி முன்பு திரண்டிருந்த ஏராளமானவர்கள் பள்ளி வாகனம், போலீஸ் வாகனத்தை தீவைத்து எரித்தனர். ஆவணங்கள், சான்றிதழ்களையும் தீக்கிரையாக்கின. இந்த பிரச்சனை எல்லை மீறி சென்றதால் வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடி போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

ஒரு மாசமாச்சு.. பொண்ணு சாவுக்கு நியாயம் வரல! முதல்வர சந்திப்போம் -கலங்கும் கள்ளக்குறிச்சி மாணவி தாய்

Allegations of caste-based arrests have arisen in connection with the mysterious death of a private school girl in Kallakurichi district. Thol Thirumavalavan, leader of the Liberation Tigers Party, has issued an important announcement condemning this.