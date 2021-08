புளியந்தோப்பு விவகாரம்: நடந்திருப்பது "முக்கோண ஊழல்".. ஓபிஎஸ் பற்றி விசாரிக்கனும்-ம.நீ.ம காரசாரம்

Chennai

சென்னை: "புளியந்தோப்பு தரமற்ற கட்டுமான விவகாரத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கும் ஒப்பந்த நிறுவனங்களுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் விசாரிக்கப்படவேண்டும், பி.எஸ்.டி. கட்டுமான நிறுவனத்தைக் கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கவேண்டும்.." என்று கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி மாநில செயலாளர் செந்தில் ஆறுமுகம் இது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிக்கையில் காரசாரமாக சில கருத்துக்களை பதிவு செய்துள்ளார்.

இதோ, அவரது அறிக்கை: நமது மாநிலம், "குடிசையில்லா தமிழ்நாடு" என்ற இலக்கை நோக்கிப் பயணிக்கிறது என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தோம்.

ஆனால் தரமற்ற கட்டுமானப் பணிகளால், உச்சபட்ச ஊழலால் ஏழை மக்களின் நம்பிக்கை நொறுங்கிப் போயுள்ளது. உயிராவது மிச்சமாகுமா என்ற அச்சமும் அவர்களிடம் எழுந்துள்ளது.

English summary

“The links between former Chief Minister O. Panneerselvam and the contractors in the pulianthope housing board construction case should be investigated,” says Kamal Haasan's Makkal needhi maiam and demanded that the construction company be blacklisted.