"கொக்கரிக்கும் புள்ளிகளும் சுள்ளிகளும்".. தில்லாக அடித்து பேசிய கமல்.. மநீம கேம்பில் என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் பல முக்கிய நிர்வாகிகள் வெளியேறிய நிலையில், கட்சிக்குள் பல அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டு வரும் முடிவில் அதன் தலைவர் கமல்ஹாசன் இறங்கி உள்ளார்.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இருந்து கடந்த சில வாரங்களாக தலைவர்கள் பலர் வெளியேறி வருகிறார்கள். இரண்டாம் கட்ட மற்றும் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் அடுத்தடுத்து வெளியேறி வருகிறார்கள்.

பீன்ஸ் 1 கிலோ ரூ.290, கேரட் 1 கிலோ ரூ.190.. லாக்டவுனால் காய்கறி விலை கிடுகிடு உயர்வு!

மக்கள் நீதி மய்யத்தில் இருந்து துணைத் தலைவர் மருத்துவர் மகேந்திரன், பொன்ராஜ் ஆகியோர் முதலில் வெளியேறினார்கள். அப்போதே கட்சி உடைந்து விடுமோ என்ற அச்சம் நிலவியது.

English summary

Kamal Haasan's video shows that he will do major changes in the MNM party soon as many leaders are leaving the party one by one.