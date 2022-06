தி.மலையில் கருணாநிதி சிலை நிறுவ எதிர்ப்பு.. இடைக்கால தடையை நீக்ககோரிய வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திருவண்ணாமலையில் கிரிவல பாதையையும், மாநில நெடுஞ்சாலையையும் இணைக்கும் வேங்கைக்கால் இடத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி சிலை அமைப்பதை எதிர்த்த வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்துள்ளது.

திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதை, மாநில நெடுஞ்சாலையை இணைக்கும் வகையில் வேங்கைக்கால் பகுதி உள்ளது. இங்கு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு சிலை அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில்சென்னை வேளச்சேரியை சேர்ந்தவர் ஜி கார்த்திக். இவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.

English summary

The Chennai High Court has ruled against the erection of the statue of the late Chief Minister Karunanidhi at the junction of the Kiriwala Road and the State Highway at vengikkal, Tiruvannamalai.