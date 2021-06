"துரைமுருகன்.." நிலோபர் கபில் நீக்கத்தின் அதிரடி பின்னணி.. போட்டு உடைத்த கே.சி.வீரமணி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் நிலோபர் கபில் அதிமுகவை விட்டு நீக்கப்பட்டதற்கு என்ன காரணம் என்பது பற்றி முன்னாள் அமைச்சரும், திருப்பத்தூர் மாவட்ட அதிமுக செயலாளருமான கே.சி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக அரசில் தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சராகவும், திருப்பத்தூர் மாவட்ட அதிமுக துணைச் செயலாளராகவும் பதவி வகித்தவர் நிலோபர் கபில்.

சில தினங்களுக்கு முன் அதிமுகவிலிருந்து அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார்.

English summary

Former minister and Tirupattur district AIADMK secretary KC Veeramani (கே.சி.வீரமணி) has explained the reason behind the removal of former minister Nilofer Kafeel from the AIADMK.