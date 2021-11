ஸ்டாலின் ஏன் வரல? ஆவேசமாக கேட்ட குஷ்பு.. கூட்டத்திலிருந்த பெண் சொன்ன "கூல்" பதில்! செம பல்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏன் உங்களை பார்க்க வரவில்லை என்று மக்களை பார்த்து பாஜகவைச் சேர்ந்த குஷ்பு கேட்ட கேள்விக்கு மக்கள் அளித்த பதிலால் அவர் விக்கித்துப் போய் விட்டார்.

சென்னையில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பல்வேறு தலைவர்களும் நேரில் சென்று பார்த்து ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர்.

பாஜக சார்பில் குஷ்பு உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கடந்த சில நாட்களாக சென்னையில் பல பகுதிகளிலும் சென்று நிவாரண பொருட்களை வழங்கி வருகிறார்கள்.

English summary

Khushboo vs MK Stalin: BJP actress Khushboo was shocked by the response of the people to the question asked by her. Kushboo while visiting Kolathur asks people to why Chief Minister MK Stalin did not come to see you.