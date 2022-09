"எடப்பாடி பக்கம் 4 குரங்குகள்.." கொடநாடு கொலை வழக்கை தொட்ட கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி! ஆவேச அட்டாக்

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் தொடரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் அணியின் மாவட்டச் செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி எடப்பாடி தரப்பை மிகக் காட்டமாக விமர்சித்து உள்ளார்.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பின்னர் பல குழப்பங்களைக் கடந்து அதிமுக எடப்பாடி- ஓபிஎஸ் இரட்டை தலைமையின் கீழ் வந்தது. இருப்பினும், மக்களவை தேர்தல் தொடங்கி அனைத்திலும் அதிமுக மோசமான தோல்வியையே சந்தித்தது.

இதன் காரணமாக அதிமுகவுக்கு ஒற்றை தலைமை தேவை என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அதிமுக எடப்பாடி மற்றும் ஓபிஎஸ் என இரு அணிகளாகப் பிளவுபட்டது.

OPS supporter Kolathur Krishnamoorthy says edappadi palanisamy has totally 4 monkeys in his side: OPS supporter Kolathur Krishnamoorthy says OPS is only leader who can save admk.