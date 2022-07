கொங்கு லாபியை காலி செய்த முக்குலத்தோர்? கடும் அப்செட்டில் சீனியர்கள்! என்னதான் நடக்கிறது அதிமுகவில்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கட்சியின் பொருளாளர், துணைப் பொதுச்செயலாளர் என முக்கியப் பதவிகளோடு, எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் பதவியையும் முக்குலத்தோர் சமூகத்துக்கே வழங்கியுள்ள நிலையில், கொங்கு மண்டல நிர்வாகிகள் அதிருப்தியில் உள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக ஊடகங்களில் ஆவேசமாகப் பேசி வந்த சில நிர்வாகிகள் தற்போது அதிகமாக வெளியே கூட வருவதில்லை என்கின்றனர் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்..

அதிமுக கிளை செயலாளராக தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது அதிமுகவின் தலைமை அலுவலகமான ராயப்பேட்டை எம்ஜிஆர் மாளிகையை கிட்டத்தட்ட கைப்பற்றி விட்டார் என்றே கூறலாம்.

கூவத்தூரில் முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட போது அவரை தமிழகத்தில் பலருக்கும் தெரியாது ஆனால் தற்போதைய சூழலில் அவரைப்பற்றி தமிழகத்தில் தெரியாதவர்களை இருக்க முடியாது என்பது உண்மை.

டெல்லி சப்போர்டுக்கு சிக்கல்! வசமாக காய் நகர்த்திய எடப்பாடி! ஓபிஎஸ் கலக்கம்? வீட்டில் போட்ட கூட்டம்!

English summary

While Kongu zone executives are said to be dissatisfied with Edappadi Palaniswami, some administrators who have been talking furiously in the media for the past few days are not even coming out much now.