“மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர்.. எங்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின்”.. களத்தில் திமுக.. நெகிழ்ந்த கே.எஸ்.அழகிரி!

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை மகாபாரத கிருஷ்ணரோடு ஒப்பிட்டுப் புகழ்ந்துள்ளார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி.

Chennai

சென்னை : "திமுக தலைமையிலான எங்களது கூட்டணி மிகுந்த ஒற்றுமையுடன் கொள்கை உணர்வோடு இடைத்தேர்தலை எதிர்கொள்கிறது. மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் தேரை ஓட்டி, மாபெரும் வெற்றியை போர்க்களத்தில் கொடுத்தது போல், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் எங்களுக்குக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்." என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடும் நிலையில், திமுகவினர் தீவிரமாக தேர்தல் பணி ஆற்றிவருகின்றனர்.

திமுக அமைச்சர்கள் ஈரோட்டில் முகாமிட்டு நாள்தோறும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனைக் குறிப்பிட்டு திமுக தலைவரும், முதல்வருமான ஸ்டாலினை புகழ்ந்துள்ளார் கே.எஸ்.அழகிரி.

“Our alliance led by DMK is facing the by-elections with great unity. Chief Minister M.K.Stalin is giving us just as Krishna drove the chariot in the Mahabharata and gave great victory on the battlefield.” Tamil Nadu Congress Committee President KS Azhagiri has said.