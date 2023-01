தீயாகப் பரவிய வதந்தி.. கொதித்த லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன்.. “பாஜகவில் சேரவே இல்லை.. எப்படி விலக முடியும்?”

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "நான் பாஜகவில் இணையவே இல்லை. பிறகு எப்படி விலக முடியும்?" என நடிகை லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் ட்விட்டரில் விளக்கம் அளித்துள்ளார். பாஜகவில் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லை என்பதால் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்ததாக ஒரு தகவல் வேகமாகப் பரவியது.

லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் பாஜகவில் இருந்து விலகிவிட்டதாக தகவல் பரவிய நிலையில், தான், பாஜகவில் இணையவே இல்லையே எப்படி விலக முடியும் எனக் கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார் லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன்.

மேலும், நான் எந்தக் கட்சியிலும் இல்லை, நான் எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுக்கவில்லை. அரசியலில் நுழையும் திட்டம் இல்லை என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

லட்சுமி மரணம்னு குபீர்னு வந்த ஆடியோ.. கோடம்பாக்கமே கலங்கிடுச்சு.. திருந்த மாட்டீங்களா வதந்தியர்களே?

English summary

"I never joined BJP, then how can I come out? was not in any party, I don’t take sides. No plans to enter politics." : said Lakshmy Ramakrishnan.