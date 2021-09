ஹேப்பியா.. நிலம் இல்லா ஏழைகளுக்கு இலவச நிலம்! மத்திய அரசு திட்டம் தமிழ்நாட்டில் அமல்- வெளியான அரசாணை

Chennai

சென்னை: நிலம் இல்லாத ஏழைகளை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு நிலம் வழங்கும் மத்திய அரசின் திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு, இன்று, அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது.

இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துமாறு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறைக்கு கடிதம் மூலம் அறிவுறுத்தியிருந்தது. மேலும், இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்தும் விதமாக குழுவை அமைக்கவும் அறிவுறுத்தியிருந்தது.

மேலும், இரண்டு மாதங்களுக்குள் நிலமற்ற ஏழைகளை கண்டறிந்து நிலம் வழங்கவும் மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டது.

English summary

Free Land Scheme: The Government of Tamil Nadu has issued a directive to identify the landless poor and implement the Central Government's scheme of providing land to them.