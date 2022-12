காதல்+சினிமா+அரசியல்.. தொட்டதெல்லாம் வெற்றி! உதயநிதியின் “பெர்சனல்” பக்கங்கள்.. ரொம்ப ஜாலியான மனுசன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சராக பதவியேற்க இருக்கும் திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பரபரப்பான அரசியலை பயணங்களை கடந்து அவரது தனிப்பட்ட மற்றும் சினிமா பக்கங்களை புரட்டிப் பார்ப்போம்.

அரசியலை தவிர்த்துவிட்டு உதயநிதி ஸ்டாலினின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மிகவும் சுவாரஸ்யம் மிக்கது. அரசியல் செல்வாக்கும் மிக்க பெரிய குடும்பத்திலிருந்து வந்தாலும் இயல்பாகவே பழகும் தன்மை கொண்டவராக உதயநிதி அறியப்படுகிறார்.

1977 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 22 ஆம் தேதி பிறந்த உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு தற்போது 44 வயதாகிறது. சென்னை லயோலா கல்லூரியில் பி.காம் படித்த இவருக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, நடிகர் விஷால் போன்றவர்கள் இளம் வயதிலிருந்தே நெருங்கிய நண்பர்களாம்.

