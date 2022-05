கோடை வெயிலுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குமா மழை? இந்த தேதிகளில் பலத்த காற்று வீசும்! மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்று மற்றும் நாளை தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் கோடை காலத்தில் கத்திரி வெயில் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில் தற்போது இருக்கும் நிலையில் பகல் நேரங்களில் மிகக் கடுமையாக வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. இதனால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதே நேரத்தில் வெப்ப சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மாலை நேரங்களில் கோடை மழை பெய்து மக்களை சற்றே நிம்மதியின் ஆழ்த்தி வருகிறது. சென்னை தவிர தமிழகத்தின் மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது.

The Meteorological Department said that the depression in the south-eastern Bay of Bengal will move in a north-westerly direction and strengthen into a depression today as deep depression prevails over the southern Andamans and adjoining areas.