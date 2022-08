பழைய பன்னீர்செல்வமாய்.. பக்கா ப்ளான் போட்ட ஓபிஎஸ்! எடப்பாடிக்கு எதிராக ‘கொங்கு’ மண்டல புரட்சிப் படை?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தென் மாவட்டங்களில் தனக்கு இருக்கும் ஆதரவை சரிக்கும் வகையில் முக்குலத்தோர் நிர்வாகிகளுக்கு முக்கிய பதவிகளை அளித்து தனது சொந்த மாவட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த வைத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் எதிர்ப்பாளர்களுக்கு முக்கிய பதவிகளை வழங்கி நெருக்கடி கொடுக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

EPS, Jayakumar மீது Kovai Selvaraj ஊழல் குற்றச்சாட்டு!

அதிமுகவில் சாதுரியமாக காய் நகர்த்திய எடப்பாடி பழனிச்சாமி மூன்று முறை முதல்வராக பதவி வகித்த ஓபிஎஸ்சை ஓரம் கட்டி கட்சியின் தலைமை பொறுப்பை 99.9% நிர்வாகிகளின் பேராதரோடு கைப்பற்றியுள்ளார்.

மிகவும் அமைதியானவராகவே அடையாளம் காணப்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி தன்னை கட்சியிலிருந்து நீக்கும் அளவுக்கு அதிரடி காட்டுவார் என எதிர்பாக்காத ஓபிஎஸ் தரப்பு தற்போது கட்சியில் தங்கள் இருப்பை உறுதி செய்து கொள்வதற்காக பகீரத பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.

2 மேட்டர்கள்.. 2 சம்பவங்கள்.. எடப்பாடிக்கு பாஜக தந்த

English summary

It has been reported that the OPS side is planning to put pressure on Edappadi Palanichamy opponent from Kongu region by giving important positions.