"இதுதான் நேரம்".. உள்ளாட்சி தேர்தலில் மொத்தமாக அள்ளி.. அதிமுகவை கூண்டோடு காலி செய்ய திமுக ஸ்கெட்ச்?!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: என்ன நடந்தாலும் உள்ளாட்சி தேர்தலை தள்ளி வைக்கவே கூடாது என்பதில் திமுக தீர்மானமாக இருக்கிறதாம். அதிமுகவிற்கு மேலும் செக் வைக்க இதுவே சரியான தருணம் என்ற முடிவில் திமுக இருப்பதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டில் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாமல் இருந்த 9 மாவட்டங்களுக்கும் செப்டம்பர் 15ம் தேதிக்குள் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்று தகவல்கள் வருகின்றன.

இந்த தேர்தலுக்கான பணிகளை அரசு தரப்பும், தேர்தல் ஆணையமும் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, நெல்லை, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடக்க உள்ளது.

English summary

Local Body Election: DMK plans to show prove its power against AIADMK once again as the former ruling party struggles within.