அப்போ சீக்கிரமே லாக்டவுன் தளர்வுகளா? 20 நாட்களுக்கு பின் தமிழ்நாட்டில் செம மாற்றம்.. குட்நியூஸ்

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்து வந்த நிலையில் திடீரென தினசரி கேஸ்கள் கொஞ்சமாக சரிந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 20 நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா கேஸ்கள் குறைய தொடங்கி உள்ளன. ஆம் நேற்று தமிழ்நாட்டில் 23975 கேஸ்கள் பதிவானது.

இது கடந்த சனிக்கிழமை பதிவான 23989 கேஸ்களை விட குறைவாகும். பொதுவாக கொரோனா கேஸ்கள் உச்சத்தை தொட்ட பின்தான் இப்படி கேஸ்கள் குறையும் அல்லது ஒரே அளவில் பதிவாகி வரும். தமிழ்நாட்டில் 20 நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று முதல்முறையாக கேஸ்கள் குறைவாக பதிவாகி உள்ளது.

