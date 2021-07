தமிழகத்தில் லாட்டரி சீட்டு வரவேவராது.. எடப்பாடி பழனிசாமி இது உங்களுக்கு அழகல்ல.. பிடிஆர் கண்டனம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : அதிமுக அரசு சீரழித்த நிதி நிலைமையைச் சரி செய்ய லாட்டரி பற்றிச் சிந்திக்கவே இல்லை, கட்டுக்கதைகளை கூறி முதல்வர் ஸ்டாலின் நிர்வாகத்திற்கு களங்கம் கற்பிக்க முயற்சிக்க வேண்டாம், என எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது : "லாட்டரி சீட்டை மீண்டும் தி.மு.க. அரசு கொண்டு வர முயற்சிக்க வேண்டாம்" என்று உண்மைக்கும் தனக்கும் எவ்விதத் தொடர்பும் இல்லை என்று வரலாற்றில் தனி முத்திரை பதிக்கும் ஒரு பொய் அறிக்கையினை வெளியிட்டிருக்கும் மாண்புமிகு எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி. பழனிசாமி அவர்களுக்குக் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

கொல்லைப்புறவழியாக முதலமைச்சர் பதவிக்கு வந்து, தமிழ்நாட்டின் நிதி நிலைமை அதல பாதாளத்திற்குச் சென்றதற்குத் தலைமை தாங்கிய இன்றைய எதிர்கட்சித் தலைவர் தற்போது விரக்தியின் விளிம்பில் நின்று கற்பனைகளைக் கட்டவிழ்த்து விடுகிறார்.

English summary

Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has categorically stated that lottery tickets will not be brought back in Tamil Nadu. he also attacked oppostion leader edappadi palanisamy over his commend abot lottery.