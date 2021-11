குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி வலுவடைகிறது - 18ஆம் தேதி வரை கனமழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வட அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவி வரும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெற உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. நவம்பர் 17ஆம் தேதி மேற்கு-மத்திய வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் எனவும் இதன் காரணமாக நவம்பர் 18ஆம் தேதி வரை ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் வடகிழக்குப்பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. சென்னை தொடங்கி வட மாவட்டங்கள் மட்டுமல்லாது தென் மாவட்டங்களும் பெருவெள்ளத்தில் சிக்கியுள்ளன. கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மழை வெள்ளத்தில் சிக்கி சின்னாபின்னமாகியுள்ளது. சாலைகள் சிதைந்து போயுள்ளன. வாழைத் தோட்டங்கள், ரப்பர் தோட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது.

வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று நேரில் சென்று பார்வையிடுகிறார். காலை 10 மணிக்கு, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை பகுதியில் வெள்ளப்பாதிப்புகளை பார்வையிடும் அவர், 11.30 மணிக்கு பேச்சிப்பாறை அணை , பிற்பகல் 12.40க்கு மனவாளகுறிச்சி பகுதியில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களை பார்வையிடுவதுடன், மதியம் 1.30மணிக்கு, நாகர்கோவில் அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் மதிய உணவு உண்கிறார். இதையடுத்து மாலை 3 மணியளவில் நாகர்கோவில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார்.

இன்றும் நாளையும் அதி கனமழை.. வெள்ளக்காடான கன்னியாகுமரிக்கு ரெட் அலர்ட்

English summary

The Meteorological Department has forecast that the low pressure area in the northern Andamans and adjoining areas will intensify into a deep depression in the south-eastern Bay of Bengal in the next 24 hours.