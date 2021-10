"இத்தனை பேர்" தடுப்பூசி போட்டாலே.. கொரோனா பாதிப்பு பெரியளவில் இருக்காது.. மா. சு மகிழ்ச்சி தகவல்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று 1 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக உள்ளது என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கரூர் நகராட்சி செல்லாண்டிபாளையத்தில் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அந்த திட்டத்தை ஆய்வு செய்துவிட்டு செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.

அவர் பேசுகையில் தமிழகத்தில் நடந்த 5ஆவது மெகா தடுப்பூசி முகாமில் 20 லட்சம் பேருக்கு மேல் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ளதால் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் சதவீதம் மேலும் 2 சதவீதம் உயரும்.

