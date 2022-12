செக்யூரிட்டியே வேண்டாம்.. மாமல்லபுரத்தில் மாஸ் காட்டிய மபி முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான்..என்னாச்சு?

Chennai

சென்னை: கூகுளின் தாய் நிறுவனமான ஆல்பபெட்டின் சிஇஓவான தமிழகத்தை சேர்ந்த சுந்தர் பிச்சையை தொடர்ந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்துக்கு மத்திய பிரதேச முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தனது குடும்பத்துடன் சுற்றி பார்க்க வந்தார். இந்த வேளையில் செக்யூரிட்டி எதுவும் வேண்டாம் எனக்கூறி மக்களோடு மக்களாக சிவராஜ் சிங் சவுகான் மாமல்லபுரத்தை சுற்றி பார்த்து ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினார்.

தமிழ்நாட்டின் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள மாமல்லபுரம் உலக பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தலமாக உள்ளது. இங்குள்ள பல்லவர் கால கோவில், சிற்பங்கள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவை.

மேலும் கோவில்களில் உள்ள சிற்பங்கள் கலை நயத்துடன், மிகவும் நுட்பமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மாமல்லபுர நினைவு சின்னங்களை உலகப் பண்பாட்டு சின்னம் என யுனெஸ்கோ அறிவித்துள்ளது.

