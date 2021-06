கொரோனா 3ஆம் அலை முன்னெச்சரிக்கை தேவை.. தற்போது உருவாக்கியுள்ள வசதிகளை அகற்ற கூடாது.. சென்னை ஐகோர்ட்

Chennai

சென்னை: கொரோனா இரண்டாவது அலையை எதிர்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்ட வசதிகளை அப்புறப்படுத்த வேண்டாம் என்றும் ஆக்சிஜன் உற்பத்தியைத் தொடர வேண்டும் என்றும் மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கொரோனா 2ஆம் அலையின் பாதிப்பு மோசமாக இருந்தது. பல இடங்களில் மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களுக்கு பற்றைக்குறை ஏற்பட்டது.

அப்போது கொரோனா இரண்டாவது அலை பரவல் தீவிரமடைந்த போது, ஆக்சிஜன், மருந்து, தடுப்பூசி வினியோகம் குறித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன் வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்தது.

English summary

The Chennai High Court has directed the Central and state governments not to dispose of the facilities provided to deal with the second wave of corona and to continue oxygen production.