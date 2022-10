சிபிசிஐடி விசாரணை உத்தரவு வாபஸ்.. கல்வி நிறுவன மரணங்களை போலீஸாரே விசாரிக்கலாம்.. உயர் நீதிமன்றம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கல்வி நிறுவனங்களில் நிகழும் இயற்கைக்கு மாறான மரணங்களை சிபிசிஐடி போலிசாரே விசாரிக்க வேண்டுமென்ற தனது உத்தரவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மாற்றியமைத்தது.

கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மரண வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், தமிழகத்தில் கல்வி நிறுவனங்களில் நிகழும் இயற்கைக்கு மாறான மரணங்களை சிபிசிஐடி போலிசார் விசாரிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.

மேலும், கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்திய பிறகே, கைது நடவடிக்கைகளை சிபிசிஐடி போலீஸார் மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கூறியிருந்தது.

Madras High court changed his previous order which made CBCID as a primary investigation agency in mysterious death cases at Education institutions. Now the court said police may investigate in such cases.