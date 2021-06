காணாமல் போன கோவில் சிலைகளை மீட்க நடவடிக்கை தேவை.. அறநிலையத் துறைக்கு சென்னை ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தல்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: காணாமல் போன கோவில் சிலைகள், நகைகளைக் கண்டுபிடிக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் எனத் தமிழ்நாடு இந்து சமய அறநிலையத் துறையைச் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்களின் சொத்துக்கள், நகைகள் குறித்த விவரங்கள் அடங்கிய பதிவேடு காணாமல் போயுள்ளதாகவும், கோவில் சிலைகள், நகைகள் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் கூறி வெங்கட்ராமன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சிவ் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அடங்கிய அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.

English summary

Madras High court orders that TN govt should take proper action to be taken to recover the missing statues and jewelry in temples.