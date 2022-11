கலவரத்தால் மூடப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி.. "வகுப்புகளை தொடங்கலாம்" - உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: மாணவி ஸ்ரீமதி மரணத்தை அடுத்து நடைபெற்ற கலவரத்தால் மூடப்பட்ட கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் 9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை நேரடி வகுப்புகளை தொடங்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

மாணவி ஸ்ரீமதியின் மரணம் தொடர்பான வழக்கு நடைபெற்று வரும் நிலையில், உரிய பாதுகாப்புடன் பள்ளியை திறக்குமாறு நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.

நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவால் அப்பள்ளி விரைவில் திறக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 10, 12-ம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத்தேர்வு நெருங்கும் சூழலில் நீதிமன்றம் இவ்வாறு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

Madras High Court ordered Kallakurichi school, which was closed due to riots in the backdrop of Student Srimathi's death, to start direct class for 9 to 12th standard.