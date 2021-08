கட்டாய ஹெல்மட், டிக்டாக், ரம்மிக்கு தடை: மக்கள் நலன் தீர்ப்புகளை வழங்கிய நீதிபதி கிருபாகரன் ஓய்வு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மூத்த நீதிபதி என்.கிருபாகரன் ஓய்வு பெறுவதை ஒட்டி, அவருக்கு உயர் நீதிமன்றம் சார்பில் வழியனுப்பு விழா நடத்தப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியில், பிரிவு உபச்சார உரை நிகழ்த்திய தமிழ்நாடு அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஆர். சண்முகசுந்தரம், நீதி வழங்குவதிலும், இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கும் கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்ந்தவர் என்றும், மக்கள் நீதிபதி என அழைக்கப்படும் நீதிபதி கிருபாகரன் ஓய்வு பெறுவது மிகப்பெரிய வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக கட்டாய ஹெல்மெட் உத்தரவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது என்றும், நளினி, முருகன் ஆகியோரை உறவினர்களுடன் வீடியோ காலில் பேச அனுமதிக்க உத்தரவு பிறப்பித்து மனிதநேய உறுதி செய்தார் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

English summary

Following the retirement of Senior Judge n kirubakaran of the Chennai High Court, a send of party ceremony was held for him on behalf of the High Court.