சென்னை : நான் ஏற வேண்டிய மலை பெரிய மலை, படிப்படியாக ஏறி வருகிறேன், என் வைராக்கியமும், வீரமும் இன்னும் குறையவில்லை எனவும், சிறையில் இருந்தால் தான் தலைவர் என்பது இல்லை, திரையில் இருந்தாலும் தலைவர் தான் என மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவருமான நடிகர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

திரையில் இருந்தாலும் தலைவர் தான்! அரசியலுக்கு நான் சம்பாதிக்க வரவில்லை.. ஓபனாக பேசிய கமல்ஹாசன்!

உலக ரத்த தான தினத்தை முன்னிட்டு நாளை மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பாக, கடந்த 40 ஆண்டு காலமாக தமிழகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே ரத்த தானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் கமல்ஹாசன் நற்பணி இயக்க நண்பர்களை ஒருங்கிணைத்து, உதவி தேவைப்படுவோருக்கு துரிதமாக ரத்தம் வழங்கும் வகையில் கமல்ஸ் பிளட் கம்யூனி என்ற பெயரில் புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

English summary

makkal needhi maiam leader and actor Kamal Haasan said, "The mountain I have to climb is a big mountain, I am gradually climbing., and cinema is my profession