‛‛அந்தர் பல்டி’’.. சில மணிநேரத்தில் மம்தா மனமாற்றம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் சந்திப்பில் நடந்தது என்ன?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் இன்று தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை, மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பு தேசிய அரசியலில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்த நிலையில் சில மணிநேரங்களில் மம்தா பானர்ஜி மனம் மாறிய விஷயம் வெளியாகி உள்ளது.

மேற்கு வங்க முதலமைச்சராக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளார். இவருக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையே கடும் மோதல் போக்கு உள்ளது.

இருப்பினும் கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்தி மேற்கு வங்காளத்தில் மம்தா பானர்ஜி ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளார். இதன்மூலம் மேற்கு வங்க முதல்வராக மம்தா பானர்ஜி பொறுப்பேற்று ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்துள்ளார்.

அரசியல் பற்றி எதுவும் பேசவில்லை.. முதல்வர் ஸ்டாலின் என் சகோதரர்.. பாசமழை பொழிந்த மம்தா பானர்ஜி

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee met Tamil Nadu Chief Minister Stalin in Chennai today. While this meeting has attracted a lot of attention in national politics, Mamata Banerjee's change of heart has come to light within hours.