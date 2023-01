ஷாக்..ஜூஸ் குடிங்க! மயக்க மருந்தால் மயங்கிய பெண்! கண் விழித்து பார்த்தால்.. வக்கிர இளைஞருக்கு கம்பி!

Chennai

சென்னை : சென்னையில் குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து, அதனை வீடியோவாக எடுத்து பணம் பறிக்க முயன்ற நபரை காவல் துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரின் கைகளிலும் ரேகை போல செல்போன் மாறிவிட்டது. எந்நேரமும் செல்போனிலேயே உலாவி கிடக்கின்றனர் மாணவர்கள்.

ஒருபுறம் இணையத்தில் கொட்டிக் கிடக்கும் அரிய தகவல்கள், ஆன்லைன் வகுப்பு என செல்போன்கள் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் மறுபுறம் இன்ஸ்டாகிராம், பப்ஜி, ஃப்ரீ பையர் என கேம்களில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றனர்.

The incident in Chennai, where the police department has arrested and investigated the man who raped a woman by mixing anesthetic in cold drink and tried to extort money by recording the video, has caused great shock and excitement.