புயலாகவே கரையை கடக்கும் "மாண்டஸ்".. வலுவிழக்காது என வார்னிங்.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அதிகனமழை?

சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலைக்கொண்டுள்ள மாண்டஸ் புயல், வலுவிழக்காமல் புயலாகவே கரையை கடக்கும் என இந்திய வானலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் வட தமிழகம், புதுச்சேரி ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகனமழை பெய்யும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மணிக்கு சுமார் 85 கி.மீ. வேகத்தில் புயல் கரையை கடக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்போதைய நிலவரப்படி புயல் எந்தப் பகுதியில் சரியாக கரையை கடக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிக்கவில்லை. எனினும், புதுச்சேரி - ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கு இடையே புயல் கரையை கடக்க அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Mandous cyclone which forms in bay of bengal sea like to hit the coast between pudhucherry and sriharikota on tomorrow midnight.