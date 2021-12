"சிறகுகள் காயப்பட்டுள்ளன".. மாரிதாஸ் வைத்த வாதம்.. வழக்கு ரத்து செய்யப்பட்டது எப்படி? என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

மதுரை: பொது அமைதியை குலைப்பது, இரண்டு பிரிவுக்கிடையே மோதலை ஏற்படுத்துவது உள்ளிட்ட அனைத்து பிரிவுகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட மாரிதாஸ் மீதான வழக்குகளை மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை ரத்து செய்துள்ளது. ஆனால் அவர் ஏற்கனவே தனியார் தொலைக்காட்சி தொடுத்துள்ள வழக்கில் சிறையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மதுரை: மாரிதாஸ் மீதான வழக்கு ரத்து: மதுரை ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு!

மதுரையை சேர்ந்த யூ டியூபர் மாரிதாஸ் இரண்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். Maridhas Answers என்ற பெயரில் இவர் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு தவறான வகையில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்தற்காக மதுரை நகரக் காவல்துறை மாரிதாஸை கைது செய்தது. பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் மதுரை காவல்துறையில் அளித்த புகாரின் பெயரில் இவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அதேபோல் தனியார் தொலைக்காட்சி தொடுத்த போலீஸ் மெயில் வழக்கிலும் இவர் கைது செய்யப்பட்டு 27ம் தேதி வரை ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டுளள்து.

