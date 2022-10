கைமாறிய ஸ்வீட் பாக்ஸ்.. “கசிந்த கண்ணீர்” ஓபிஎஸ் சொன்ன வார்த்தையால் ரீ-என்ட்ரி கொடுத்த மருது அழகுராஜ்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எழுத்து, பேச்சு உள்ளிட்ட அரசியல் நடவடிக்கைகளிலிருந்து முற்றிலும் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதாக கடந்த வாரம் அறிவித்த மருது அழகுராஜ், ஓபிஎஸ் அன்பு கட்டளையை ஏற்று மீண்டும் ரீ-எண்ட்ரி கொடுத்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே ஏற்பட்ட பிளவைத் தொடர்ந்து, அதிமுக செய்தித் தொடர்பாளர், நமது அம்மா நாளிதழ் ஆசிரியர் பொறுப்பில் இருந்தும் விலகிய மருது அழகுராஜ், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராகச் செயல்பட்டு வந்தார்.

கடந்த வாரம் திடீரென அரசியல் நடவடிக்கைகளில் இருந்து ஒதுங்குவதாக அறிவித்து அதிர்ச்சி கிளப்பினார். ஜெயலலிதா, சசிகலா, எடப்பாடி பழனிசாமி என பலருக்கும் உரை, அறிக்கைகள் எழுதிக் கொடுத்த மருது அழகுராஜ், அரசியல் நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தது பரபரப்பைக் கிளப்பியது.

இந்நிலையில், நேற்று ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை ஸ்வீட் பாக்ஸுடன் சென்று சந்தித்த மருது அழகுராஜ், இன்று மருது சகோதரர்கள் நினைவிடத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் வந்து மரியாதை செலுத்தியுள்ளார்.

ஜெயலலிதாவின் முழக்கம்.. சசிகலாவின் முதல் உரை.. எடப்பாடியின் 'கோடு-ரோடு’.. மை தீட்டிய மருது அழகுராஜ்!

English summary

Maruthu Alaguraj, who had been a supporter of OPS, suddenly announced his retirement from politics last week. In this case, O. Panneerselvam has called Maruthu Alaguraj. After OPS meet Marudhu Alaguraj has given a re-entry into politics.