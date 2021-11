வைகோ வைத்த செக்?.. பட்டைய கிளப்பும் மதிமுக.. விழிக்கும் திமுக.. இடப்பங்கீடு காரணமா?.. என்ன நடக்கிறது

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: உள்ளாட்சி தேர்தலில் விருப்ப மனுக்களை பெறும் அறிவிப்பை மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வெளியிட்டுள்ளார்.. இதுதான் தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை கிளப்பி விட்டு வருகிறது.

திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளது மதிமுக.. விரைவில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வர உள்ள நிலையில், விருப்ப மனுக்களை பெறும் அறிவிப்பை, மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ அதிரடியாக வெளியிட்டுள்ளார்..

இதுகுறித்து அவர் விடுத்த அறிக்கையில், "நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பும் கட்சியினரிடம், விருப்ப மனுக்களை பெற தலைமை நிலைய பிரதிநிதிகள், வரும் 29ம் தேதி வரை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கின்றனர்.

English summary

MDMK is getting ready to Urban Local Body election and what Vaiko will do the next