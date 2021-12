'மீண்டும்-மஞ்சப்பை'..'பிளாஸ்டிக்குக்கு குட் பை'..விழிப்புணர்வில் இறங்கிய இளைஞர்கள்..செம ட்வீட்கள்

Chennai

சென்னை: சமீப காலமாக உலக நாடுகளை மிகவும் அச்சுறுத்தி வருவது சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடுதான். சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டுக்கு மூல காரணியாக விளங்குவது பிளாஸ்டிக். பல நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் அழியாமல் மண்ணில் நிலை கொண்டிருக்கும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மனிதர்கள் மட்டுமின்றி விலங்குகளின் உயிருக்கும் உலை வைத்து வருகிறது.

ஆறு, குளம், ஏரி மற்றும் கடல் என்று அனைத்தையும் விட்டு வைக்காமல் நாசப்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் உயிரினங்களை அடியோடு அழித்து விடுகின்றன. பிளாஸ்டிக்கின் தீமையை உணர்ந்த இந்தியாவும் அதனை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கையை எடுத்து வருகிறது.

Many of the younger generation are raising awareness about the evil of plastic under the hashtag of meendum manjal pai. Everyone expects plastic to be removed from the earth as soon as possible