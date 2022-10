புள்ளி வைத்த கருணாநிதி.. ரூ.320 கோடியில் பிரமாண்ட கட்டிடம்! சென்னை மெட்ரோ தலைமைகத்தை திறந்த ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நந்தனத்தில் ரூ.320 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் தலைமையகக் கட்டிடத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர்.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டு உள்ள அரசுக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருப்பதாவது, "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் ஒன்றிய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி ஆகியோர் இன்று (27.10.2022) சென்னை, நந்தனத்தில் 320 கோடி ரூபாய் செலவில் 12 தளங்களுடன் கூடிய அடுக்குமாடி கட்டடமாக கட்டப்பட்டுள்ள சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனத்தின் தலைமையகக் கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார்கள்.

சென்னை பெருநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைத்திடவும். மக்களின் பயண நேரத்தை குறைத்து, பயணத்தை எளிமையாகவும், அதிநவீன வசதியாக அமைத்திடவும் சென்னை மெட்ரோ இரயில் திட்டத்திற்கு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களின் தலைமையிலான அரசால் 2007-ஆம் ஆண்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, முதல்கட்ட திட்டத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை அப்போதைய மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் திரு.மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களால் 2009ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டு, தற்போது சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வருகிறது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin and Union Minister Hardeep Singh Puri inaugurated the headquarters building of Chennai Metro Rail Company which has been built at a cost of Rs.320 crores at Nandanam.