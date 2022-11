பொருளாதார இடஒதுக்கீட்டின் “காட் ஃபாதர்”.. 1979ல் எம்ஜிஆர் கொண்டு வந்த சட்டம்! போராடி வென்ற கருணாநிதி

Chennai

சென்னை: உயர்சாதி ஏழைகளுக்கான பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்து உள்ளது. ஆனால், பொருளாதார அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீட்டிற்கு முதலில் விதைப் போட்டவர் தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?

பொருளாதார அடிப்படையிலான இட ஒதுக்கீடு சமூக நீதிக்கு எதிரானது என்று திமுக, விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சியினர் விமர்சித்து வரும் சூழலில், சுமார் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பொருளாதார இடஒதுக்கீட்டுக்கான விதை சமூக நீதி மண்ணான தமிழ்நாட்டில் போடப்பட்டு இருக்கிறது.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கு பொருளாதார அடிப்படையிலும் இட ஒதுக்கீடு அளிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை கடந்த 1979 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டார்.

உயர்சாதி இடஒதுக்கீடு “எங்க” திட்டம்.. எதிர்ப்பது சமூகநீதியல்ல! திமுகவை குத்திகாட்டுகிறதா காங்கிரஸ்?

English summary

Did you know that former Tamil Nadu Chief Minister and AIADMK founder MGR was the first to sow the seeds for economic-based reservation in India