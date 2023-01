ஆவின் நெய் தட்டுப்பாடு.. அதிகாரிகள் மீது சாட்டையை சுழற்றுங்க.. முதல்வருக்கு பால் முகவர்கள் கோரிக்கை!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆவின் நெய் தட்டுப்பாடு நிலவி வரும் நிலையில், தமிழக முதல்வர் ஆவின் நிறுவனத்தின் மீது தனிக்கவனம் செலுத்தி, பணம் சம்பாதிப்பதிலேயே குறியாக இருக்கும் பால்வளத்துறை அதிகாரிகள் மீது சாட்டையை சுழற்ற வேண்டும் என தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கத்தின் நிறுவனத் தலைவர் ஆ.பொன்னுசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் ஆவின் நிறுவனத்தில் பால் மட்டுமின்றி வெண்ணெய், நெய், பால்கோவா உள்ளிட்ட பல்வேறு பால் சார்ந்த பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த தீபாவளி, ரம்ஜான், கிறிஸ்துமஸ் உள்ளிட்ட பண்டிகைகளுக்கு ஆவின் நெய் அதிக அளவில் தேவைப்பட்ட நிலையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறு, சிறு பாலகங்கள் வைத்து நடத்தும் பால் முகவர்களுக்கு போதிய அளவு ஆவின் நெய் வழங்கப்படவில்லை.

ஆவின் நிறுவனத்தின் பால் கொள்முதல் கடுமையாக குறைந்து போனதன் காரணமாக கடும் தட்டுப்பாட்டு ஏற்பட்டு நெய் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Milk Agents Workers Welfare Association president A.Ponnusamy has urged that the CM Stalin should pay special attention to the Aavin and crack the whip on the dairy officials who are only focused on making money.