10,11,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எப்போது - அன்பில் மகேஷ் அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் எஸ்எஸ்எல்சி, பிளஸ் 1 மற்றும் பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு எப்போது என்பது பற்றிய அறிவிப்பை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் 13ஆம் தேதி பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக அனைத்து அரசு பள்ளி மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கும் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மாணவர்கள் அனைவரும் ஆல்பாஸ் செய்யப்பட்டனர்.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் மாணவர்கள் அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடியே கணினி அல்லது மொபைல் மூலமாக ஆன்லைனில் பாடங்களை கற்று வந்தனர்.

+2, 10th பொதுத்தேர்வு முடிவு வெளியாகும் தேதி அறிவிப்பு! கோடை விடுமுறை குறித்தும் முக்கிய அறிவிப்பு

English summary

Education Minister Anbil Mahesh has issued a false statement regarding the public examination for students studying SSLC, Plus 1 and Plus 2 in Tamil Nadu. Accordingly, it has been announced that the Plus 2 public exam will be held on March 13.