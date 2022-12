பொங்கல் பரிசில் கரும்பு இல்லையா? அதான் வயல் மார்க்கெட்ல இருக்கே! அமைச்சர் துரைமுருகன் சொன்ன பதில்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் இந்தாண்டு 1000 ரூபாய் ரொக்கம், ஒரு கிலோ அரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை ஆகியவை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கரும்பையும் சேர்த்து வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் இது தொடர்பாக அமைச்சர் துரைமுருகன் பதிலளித்துள்ளார்.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் எவ்வளவு பணம் தருவார்கள்? இலவச வேட்டி சேலையோடு, ரொக்கமாகவா அல்லது பொருளாகவா என்பது குறித்து தொடர்ந்து சிந்தித்து வந்தனர். அதற்கு தற்போது விடை கொடுத்திருக்கிறது தமிழக அரசு.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 2.19 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 ரொக்கம் மற்றும் தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை கொண்ட பரிசுத் தொகுப்பை வழங்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

While it has been announced that 1000 rupees in cash, one kg of rice and one kg of sugar will be given in the Pongal prize package of the Tamil Nadu government this year, the farmers are protesting demanding that sugarcane be given as well. In this regard, Minister Duraimurugan has responded in this regard.